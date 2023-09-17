На Херсонщині через підрив на міні загинув ще один тракторист, поранено агронома

Тракторист загинув 17 вересня внаслідок підриву на російській міні в полі біля села Максима Горького Новорайської громади. Про це повідомляють Херсонська обласна військова адміністрація, її начальник Олександр Прокудін та обласна прокуратура.

Зазначається, що внаслідок детонації боєприпасу 45-річний чоловік отримав отримав численні важкі травми, а саме осколкове поранення голови, правого ока, опіки ІІІ ступеня, тупу травму живота та ушкодження грудної клітки. Також осколками було уражено кінцівки. Дорогою до лікарні чоловік помер.

Крім цього, поранення та травматичні ушкодження отримав 26-річний агроном, який перебував поблизу місця наїзду трактора на вибуховий предмет. Його госпіталізовано у стані середньої важкості.

"Вчергове звертаюся до мешканців регіону. Допоки поля не перевірять сапери - не розпочинайте роботи. Подбайте про свою безпеку", - закликав аграріїв очільник регіону.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу). Фотографії з місця події не наводяться.

Нагадаємо також, що 29 серпня відразу три людини загинули в Херсонській області через те, що натрапили на вибухові пристрої. Зокрема, на російські міни натрапили у полі поблизу села Садове Херсонської громади двоє чоловіків, а біля села Новопетрівка Високопільської громади загинув тракторист.