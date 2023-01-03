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На Херсонщині через російські обстріли минулої доби загинули 2 людини
Російські окупаційні війська протягом доби 2 січня 79 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив Янушевич.
За його словами, Херсон армія РФ атакувала 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людини, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
Так, російській окупаційні війська вранці 2 січня атакували центр Берислава Херсонської області, обстрілявши міський ринок.