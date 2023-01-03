На Херсонщині через російські обстріли минулої доби загинули 2 людини

Російські окупаційні війська протягом доби 2 січня 79 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив Янушевич.

За його словами, Херсон армія РФ атакувала 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли загинули 2 людини, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, російській окупаційні війська вранці 2 січня атакували центр Берислава Херсонської області, обстрілявши міський ринок.