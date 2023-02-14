На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей

Російські окупаційні війська протягом доби 13 лютого 54 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 54 рази обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії та танків", - йдеться у повідомленні.

Херсон російська армія атакувала 13 разів. Ворожі снаряди поцілили у залізничну колію пасажирського сполучення та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули дві людини, троє жителі області отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону. Так, 12 лютого окупанти 42 рази обстріляли Херсонську область, троєлюдей загинули.