На Херсонщині через російські обстріли загинули троє людей

Російські окупаційні війська протягом доби 8 лютого 39 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 39 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Херсон армія РФ атакувала 6 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в дитячий центр реабілітації та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули 3 людини, 4 жителі області дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед постраждалих – 15-річний хлопець. Він отримав легку контузію, тож лікарі надали йому допомогу на місці події.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, 7 лютого на Херсонщині через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.