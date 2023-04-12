На Херсонщині цивільні знову підірвалися на міні: в ОВА розповіли про наслідки

Автомобіль з цивільними натрапив на російську міну в карʼєрі поблизу Тягинки на Херсонщині. Внаслідок вибуху загинув один чоловік.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Ще один чоловік дістав тяжкі травми. З опіками та пораненнями обличчя, рук і ніг чоловіка шпиталізували. Нині лікарі борються за його життя.

В ОВА вкотре нагадали про заборону пересуватися територіями, які ще не обстежили вибухотехніки.

Нагадаємо, 8 квітня внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах у Харківській області постраждали двоє цивільних.