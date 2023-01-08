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На Херсонщині чоловік підірвався на міні
У Херсонській області на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався місцевий житель.
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Сьогодні у Великоолександрівській громаді на міні, залишеній росіянами, підірвався місцевий житель. З мінно-вибуховою травмою нижньої кінцівки його госпіталізували. Нині лікарі надають постраждалому необхідну медичну допомогу", - зазначив він.
Янушевич нагадав, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою та закликав мешканців пересуватися тільки тими маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки, і не відвідувати лісосмуги.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 3 січня двоє людей підірвалися на полишеній ворогами вибухівці у Бериславському районі на Херсонщині.