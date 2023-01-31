На Херсонщині чоловік підірвався на міні

31 січня в Херсонській області цивільний підірвався на російській міні. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

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"Поблизу села Музиківка на Херсонщині чоловік підірвався на ворожій міні. На місце події виїхала екстрена медична допомога. На жаль, трагічні випадки через російські боєприпаси, залишені на наших землях, продовжуються", - сказано в повідомленні.

В ОВА зазначили, що через велику кількість вибухівки на Херсонщині ще багато територій не розміновані, тож ваша безпека - це ваша увага і відповідальність!

Не можна ходити полями, лісосмугами, узбіччями доріг, якщо там ще не працювали піротехніки. Якщо помітили підозрілий предмет - негайно треба відійти на безпечну відстань і зателефонувати рятувальникам або правоохоронцям.

Нагадаємо, у селищі Архангельське Високопільської громади Херсонської області на російській міні підірвався електрик