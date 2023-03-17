На Херсонщині чоловік підірвався на міні

У селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади Херсонської області 17 березня мирний житель підірвався на російські міні. Чоловік залишився без частини лівої ноги.

Про це повідомила Херсонська міська адміністрація.

Зазначається, що 57-річний чоловік збирав дрова, як раптом наступив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух потерпілий залишився без частини лівої ноги, також в нього осколкові поранення правої гомілки.

В тяжкому стані бригада “швидкої” доставила пораненого до найближчого медзакладу. Нині лікарі борються за його життя.

У Херсонській міській адміністрації наголосили, що мінна небезпека в регіоні залишається вкрай високою.

"Тому неухильно дотримуйтеся елементарних правил безпеки! Зараз не варто відвідувати поля, лісосмуги та інші місця, що ще не обстежили сапери", - підкреслили в Херсонській міській адміністрації.

Там нагадали, що при виявленні вибухонебезпечного предмету необхідно обережно відійти на кілька метрів та викликати рятувальників або правоохоронців.

Зазначимо, у селі Посад-Покровське 13 березня на російські вибухівці підірвалися четверо піротехніків ДСНС, а також цивільний громадянин, який перебував у автомобілі.

А 10 березня у селі Іщенка на Херсонщині автомобіль з цивільними наїхав на міну, залишену в полі російськими військами. Двоє людей, що перебували в автівці, загинули на місці. Ще двох пасажирів шпиталізували.