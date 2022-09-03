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На Херсонщині детонує склад боєприпасів

На Херсонщині детонує склад боєприпасів

У Херсонській області чути вибухи через детонацію російського складу боєкомплектів. Про це на своєму телеграм-каналі написав мер Херсона Євген Рищук.

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"Детонує БК у районі промзони вже хвилин 30", - написав він.

У свою чергу речник Херсонської обласної військової адміністрації повідомив, що в районі Олешок Херсонської області ЗСУ знищили техніку росіян і чути детонацію.

Нагадаємо, 31 серпня по 2 вересня два безпілотники Bayraktar ТВ-2   знищили російську техніку   загальною вартістю 26,5 млн. доларів.

Станом на ранок 3 вересня з початку повномасштабного військового вторгнення російські окупанти   втратили 49 050 одиниць особового складу .

Також станом на ранок 3 вересня ЗСУ знищили 2034 російські танки, 4403 бойові броньовані машини, 1134 артилерійські системи, 293 РСЗВ, 235 літаків, а також 864 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Автор:
Степан Крьока