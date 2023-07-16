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На Херсонщині діти гралися зі знайденим на вулиці предметом: через вибух їх госпіталізували

Вибух від невідомого пристрою в травні. Ілюстративне фото: Херсонська облпрокуратура
Вибух від невідомого пристрою в травні. Ілюстративне фото: Херсонська облпрокуратура

Двоє дітей постраждали 16 липня внаслідок вибуху в селі Трифонівка Великоолександрівської громади. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Трифонівці на вулиці діти знайшли невідомий предмет. Під час гри пристрій здетонував. Травми отримали хлопчики 8 і 10 років", - розповів очільник області.

За його словами, у дітей діагностовано черепно-мозкові травми та контузії. Молодший ще отримав осколкові поранення тулуба та рук, а також опік ноги. Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога.

У зв'язку з цим Прокудін також закликав батьків дітей бути пильними та пояснювати їм, яка небезпека може стояти за іграми з невідомими предметами.

В свою чергу, як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, йдеться про здетонування вибухового предмету, залишеного окупантами. Зазначається, що прокурори спільно зі слідчими проводять першочергові заходи для фіксування злочину, вчиненого армією Росії.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

Автор:
Тимофій Бесп'ятов