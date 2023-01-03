На Херсонщині двоє людей підірвалися на вибухівці

Двоє людей підірвалися на полишеній ворогами вибухівці у Бериславському районі на Херсонщині.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що на виїзді з Малої Олександрівки автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку.

Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків.

"Нагадую, що на Херсонщині ще багато замінованих територій. Наші героїчні сапери щодня працюють над тим, аби зробити нашу землю безпечнішою, але кількість ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже велика", - підкреслив Янушевич.

Він нагадав, що жителям Херсонщини необхідно бути максимально обережними. У разі виявлення підозрілого предмету необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку рятувальників або поліцію.

Як повідомлялося, 24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирщини.

Зазначимо, минулої доби через російські обстріли на Херсонщині загинули 2 людини, 9 жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.