На Херсонщині минулої доби росіяни гатили по школі, амбулаторії та будинку-інтернату

Російські окупаційні війська протягом доби 8 травня 46 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 320 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 1 раз.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 14 людей дістали поранення, з них 1 - дитина.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 38 осіб.

Нагадаємо, 8 травня унаслідок російських обстрілів села Станіслав Херсонської області поранення отримали десять людей.

Протягом 7 травня загарбники 42 рази обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, поранивши двох людей.