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На Херсонщині на березі річки на міні підірвався рибалка

На Херсонщині на березі річки на міні підірвався рибалка
Фото: ДСНС України

На березі річки Інгулець поблизу селища Велика Олександрівка на Херсонщині, 27-річний чоловік постраждав від вибухівки, залишеної армією РФ. Він  втратив частину ноги.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що чоловік наступив на протипіхотну міну “лепесток”, коли обирав місце для риболовлі. 

"Через детонацію вибухівки чоловік втратив частину ноги. Його шпиталізували до найближчого медзакладу, де лікарні надали потерпілому необхідну допомогу", - повідомили в ХОВА.

Там додали, що нині життю чоловіка нічого не загрожує. 

"Вкотре закликаємо не ігнорувати попередження про мінну небезпеку! Зараз не найкращий час для відвідин водойм, полів, лісосмуг та інших місць, де не працювали сапери. Ці території – потенційно заміновані!", - наголосили в ХОВА.

Нагадаємо, на Херсонщині залишається дуже високою мінна небезпека.

Так, 11 травня біля села Благодатне двоє чоловіків оглядали земельну ділянку, на якій планували проводити сільськогосподарські роботи. Йдучи вздовж траси Херсон - Миколаїв, один із них наступив на міну, яка здетонувала.

Автор:
Світлана Манько