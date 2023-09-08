На Херсонщині троє саперів підірвалися на російській міні

8 вересня троє вибухотехніків, які здійснювали гуманітарне розмінування Херсонської області підірвалися на ворожій міні. Це сапери організації з "The HALO Trust".

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Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, найтяжчі травми отримав 24-річний сапер. У нього важкі поранення голови та шиї. Лікарі оперують хлопця та все можливе, аби врятувати йому життя.

Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 7 вересня одна людина загинула і ще дві постраждали внаслідок підривів транспортних засобів на вибухових пристроях у Чугуївському та Ізюмському районах Харківській області.

Станом на 30 серпня від вибухонебезпечних предметів в Україні загинуло 237 громадян, поранено — 494.

Зауважимо, На даний час Україна - одна з найбільш замінованих країн у всьому світі. За даними ПРООН, в Україні площа замінованої території у 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії. Станом на сьогодні приблизно 174 тис кв км включно з морськими акваторіями вважаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, а це 30% території України, з яких близько 470 тисяч гектарів сільгоспугідь.