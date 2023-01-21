На Херсонщині на російській міні підірвався електрик

У селищі Архангельське Високопільської громади Херсонської області на російській міні підірвався електрик. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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За його словами, під час роботи на одному з підприємств 26-річний чоловік натрапив на російську міну на узбіччі дороги. Постраждалого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.

"Йому відірвало праву стопу. Наразі медики надають пацієнтові необхідну допомогу", - уточнив очільник ОВА, підкресливши, що в регіоні ще багато невиявленої ворожої вибухівки.

Крім того, він вказав, що протягом 20 січня вибухотехніки Нацполіції обстежили близько 10 гектарів територій Херсонщини, вилучивши 148 вибухонебезпечних предметів та знищивши 123.

В свою чергу, піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій перевірили понад 12 гектарів територій, де виявили 42 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, що днями двоє чоловіків підірвалися на міні, залишеній російськими окупантами, поблизу селища Велика Олександрівка Херсонської області. 8 січня у Великоолександрівській громаді на російській міні підірвався ще один місцевий житель, а про ще одного повідомлялося 3 січня.