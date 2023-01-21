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На Херсонщині на російській міні підірвався електрик
У селищі Архангельське Високопільської громади Херсонської області на російській міні підірвався електрик. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
За його словами, під час роботи на одному з підприємств 26-річний чоловік натрапив на російську міну на узбіччі дороги. Постраждалого з мінно-вибуховою травмою доправили до лікарні.
"Йому відірвало праву стопу. Наразі медики надають пацієнтові необхідну допомогу", - уточнив очільник ОВА, підкресливши, що в регіоні ще багато невиявленої ворожої вибухівки.
Крім того, він вказав, що протягом 20 січня вибухотехніки Нацполіції обстежили близько 10 гектарів територій Херсонщини, вилучивши 148 вибухонебезпечних предметів та знищивши 123.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В свою чергу, піротехнічні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій перевірили понад 12 гектарів територій, де виявили 42 вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, що днями двоє чоловіків підірвалися на міні, залишеній російськими окупантами, поблизу селища Велика Олександрівка Херсонської області. 8 січня у Великоолександрівській громаді на російській міні підірвався ще один місцевий житель, а про ще одного повідомлялося 3 січня.