На Херсонщині на ворожій міні підірвався 18-річний хлопець

У Херсонській області 20 березня 18-річний хлопець підірвався на російські міні. Він загинув на місці.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У лісосмузі за селом Станіслав на ворожій міні підірвався 18-річний хлопець", - зазначив він.

Очільник області додав, що через тяжкі травми хлопець загинув на місці.

Проскудін попросив всіх мешканців Херсонщини бути обережними

"Не відвідуйте місця, де ще не працювали вибухотехніки. Завжди збирайте актуальну інформацію, плануючи свій маршрут. Відвідування поля, лісу, річки може стати останнім у вашому житті!", - підкреслив Прокудін

Нагадаємо, у селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади Херсонської області 17 березня мирний житель підірвався на російські міні. Чоловік залишився без частини лівої ноги.

Зазначимо, у селі Посад-Покровське 13 березня на російські вибухівці підірвалися четверо піротехніків ДСНС, а також цивільний громадянин, який перебував у автомобілі.

А 10 березня у селі Іщенка на Херсонщині автомобіль з цивільними наїхав на міну, залишену в полі російськими військами. Двоє людей, що перебували в автівці, загинули на місці. Ще двох пасажирів шпиталізували.