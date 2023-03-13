На Херсонщині на ворожій вибухівці підірвалися четверо піротехніків та цивільний

У селі Посад-Покровське 13 березня на російські вибухівці підірвалися четверо піротехніків ДСНС, а також цивільний громадянин, який перебував у автомобілі.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас", - йдеться у повідомленні.

Рятувальників шпиталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Цього ж дня на міні у полі підірвався цивільний чоловік. За даними слідства, мешканець Миколаївщини, рухаючись на автомобілі по околиці села Посад-Покровське, наїхав на протитанкову міну. Водій загинув на місці - від мінно-вибухової травми та численних поранень ніг.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 10 березня у селі Іщенка на Херсонщині автомобіль з цивільними наїхав на міну, залишену в полі російськими військами. Двоє людей, що перебували в автівці, загинули на місці. Ще двох пасажирів шпиталізували.