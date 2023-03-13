ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

На Херсонщині на ворожій вибухівці підірвалися четверо піротехніків та цивільний

міна, вибухівка, підрив, прокуратура
На Херсонщині внаслідок підриву автівки на міні загинув чоловік. Фото: Херсонська обласна прокуратура

У селі Посад-Покровське 13 березня на російські вибухівці підірвалися четверо піротехніків ДСНС, а також цивільний громадянин, який перебував у автомобілі.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас", - йдеться у повідомленні.

Рятувальників шпиталізували, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Цього ж дня на міні у полі підірвався цивільний чоловік. За даними слідства, мешканець Миколаївщини, рухаючись на автомобілі по околиці села Посад-Покровське, наїхав на протитанкову міну. Водій загинув на місці - від мінно-вибухової травми та численних поранень ніг.

Фото 2 — На Херсонщині на ворожій вибухівці підірвалися четверо піротехніків та цивільний
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 10 березня у селі Іщенка на Херсонщині автомобіль з цивільними наїхав на міну, залишену в полі російськими військами. Двоє людей, що перебували в автівці, загинули на місці. Ще двох пасажирів шпиталізували.