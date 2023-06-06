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На Херсонщині оголошено червоний рівень небезпеки: які населені пункти затопить

На Херсонщині оголошено червоний рівень небезпеки: які населені пункти затопить
Фото: соціальні мережі

На річці Дніпро нижче міста Нова Каховка, внаслідок підриву Каховської ГЕС, очікується інтенсивний ріст рівнів води з затопленням прируслових територій та понижених частин деяких населених пунктів.

Про це повідомляє Державне агентство водних ресурсів.

Зазначається, що під загрозою Херсон, Херсонський, Бериславський та Скадовський райони Херсонської області.

Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Фото 2 — На Херсонщині оголошено червоний рівень небезпеки: які населені пункти затопить

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні Ради національної безпеки та оборони, скликаному через підрив росіянами Каховської ГЕС, доручив провести евакуацію та забезпечити всі міста й села питною водою.

Зауважимо, жертв серед населення через затоплення після підриву Каховської ГЕС наразі немає, проводиться евакуація та оцінюються екологічні наслідки.

Автор:
Світлана Манько