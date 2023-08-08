На Херсонщині окупанти намагаються виявити патріотів, які допомагають ЗСУ

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на виявленні громадян з проукраїнської позицією, які співпрацюють із Силами оборони України. Окупанти вживають провокаційних заходів у спробі знайти та придушити тих, хто виступає на захист своєї країни. Для цього окупанти вчиняють провокації, поширюють фейки та відключають Інтернет.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, у Каховці та інших населених пунктах Херсонської області росіяни поширюють дезінформацію щодо відведення своїх військ, одночасно влаштовуючи показові дії, що виглядали як масове переміщення військової техніки.

Таким чином, загарбники намагаються впіймати проукраїнських мешканців, провокуючи їх вільно висловлюватися. Після цього росіяни передають інформацію про цих людей до так званих "правоохоронних органів".

Крім того, окупанти навмисне відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету. Під час цього вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням, яке відстежує інші мобільні сигнали.

Рашисти використовують це для виявлення тих, хто має альтернативні джерела зв’язку і може передавати інформацію українським військовим.

Нагадаємо, Росія продовжує проводити політику паспортизації тимчасово захоплених регіонів. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Також російськи окупанти погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях. Таким чином вони хочуть змусити їх погодитися на співпрацю з окупаційною владою.