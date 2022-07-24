На Херсонщині окупанти намагаються знову вийти на Інгулець в районі Давидового Броду - Генштаб

Російські окупаційні війська після завдання авіаудару біля села Андріївка Херсонської області намагалися просунутися у напрямках Сухий Ставок – Андріївка та Брускінське – Білогірка, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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"Але наші воїни не дали ворогу жодних шансів на успіх. Противник зазнав втрат та хаотично відступив", - заявили військові.

Зазначимо, що до цього в Генштабі повідомляли про ситуацію в цій місцевості вранці 22 липня, розповідаючи про ворожі штурми в напрямках розташованих на річці Інгулець Андріївки та Білогірки з боку відповідно сіл Мала Семейдинуха та Давидів Брід.

Зазначимо, що цей район раніше вже перебував під російською окупацією, однак наприкінці травня внаслідок контрнаступу з Миколаївської області українським силам вдалося відбити декілька сіл в районі Давидового Броду, хоча внаслідок запеклих боїв в першій половині червня вони все ж залишили більшість відбитої території. Таким чином, зараз незайнятими окупантами залищаються саме Андріївка та Білогірка.

На Південнобузькому ж напрямку ворожі обстріли 24 липня було зафіксовано біля Осокорівки, Трудолюбівки, Первомайського, Явкиного, Новогригорівки, Кавказа, Новомиколаївки, Котляревого, Поляни, Таврійського та міста Миколаїв. В Генштабі при цьому додають, що "українські захисники теж в боргу не залишаються".

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка та Степногірськ, а на окремих ділянках російські окупанти ще й ведуть повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Спірне.

При цьому українські військові вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське та Білогорівка – Верхньокам’янське. За даними Генштабу, окупанти з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв українських військових близ Берестового, Білогорівки, Нової Кам’янки, Покровського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого, Травневого та Нью-Йорка. Окрім того, було завдано авіаудару неподалік Бахмута.

"Значними втратами та відступом завершились для ворога недолугі спроби покращити тактичне положення в напрямках Володимирівка – Бахмутське та Доломітне – Новолуганське. Ворог втрачає особовий склад, але вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Бойові дії тривають. Також тривають жорсткі бої у напрямку Роти – Семигір’я", - повідомляють у ЗСУ.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля сіл Велика Комишуваха, Грушуваха, Краснопілля, Вірнопілля, Долина, Червона Поляна, Карнаухівка та Дібровне. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над селом Богородичне, але знову невдало.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах самого Харкова, а також населених пунктів Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник. Крім того, війська РФ завдали авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, однак ворог обстріляв райони населених пунктів Гай Чернігівської області, а також Гудове, Білопілля й Старі Вирки Сумської області.