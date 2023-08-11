На Херсонщині окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, поранено шестеро людей

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні райони Херсонської області. Протягом минулої доби окупанти 60 разів обстріляли регіон, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожий вогонь потрапило приміщення центру гуманітарної допомоги у Білозерці, де в той час люди отримували допомогу. Було поранено шестеро осіб, одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні.

Загалом, загарбники випустили по області 237 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

По Херсону ворог випустив 10 снарядів.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію садового товариства Херсонського району. Також під вогнем опинилася територія заводу та медичного закладу в місті Херсоні.

Нагадаємо, протягом доби 9 серпня, окупанти 65 разів обстріляли область, внаслідок чого двоє людей дістали поранення.