На Херсонщині окупанти проводять "евакуацію" мешканців вже з лівого берегу Дніпра - Генштаб

Окупанти в Херсонській області продовжують "евакуацію" цивільного населення, зокрема повідомляється вже й про відповідні заходи у окремих населених пунктах лівобережної частини регіону. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

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"За наявною інформацією, з 31 жовтня з населеного пункту Горностаївка розпочато вивезення колаборантів із сімʼями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні", - сказано у ньому.

В свою чергу, жителям села Нова Збур’ївка, як повідомляється, окупаційна влада дала три дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території або на територію Росії. Більш того, населення було попереджене, що з 5 листопада "евакуація" буде примусовою.

Також зазначається, що окупаційна влада з 27 жовтня розпочала "ревізію" обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії. За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію.

Крім цього, як заявляють у Генштабі, за уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області за попередні дні окупанти доправили близько 100 важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь.

"В зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - йдеться також у зведенні.

Нагадаємо, що днями, розповідаючи про ситуацію в Новій Каховці, що на лівому березі Дніпра, в Генштабі казали, що окупанти вимагають першочергової "евакуації" медичного персоналу місцевих лікарень та оперативних служб міст, а також розпорядилися, аби бізнес розпродав весь продовольчий товар та закрив магазини й ринки з 1 листопада.

Перед цим президент Володимир Зеленський також заявляв, що на окупованих Росією територіях України, в першу чергу в Херсонській області, росіяни знищують систему охорони здоровʼя, закриваючи відповідні заклади та вивозячи обладнання, включаючи машини швидкої допомоги.