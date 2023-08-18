На Херсонщині окупанти скинули з дрону вибухівку на житловий будинок, є постраждалі

18 серпня близько 14:00 російські загарбники скинули з дрона вибухівку, яка впала поблизу приватного будинку у місті Берислав. Внаслідок цього двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Згідно з повідомленням, поранені чоловіки в момент вибуху перебували на вулиці поблизу будинку. Постраждалих доставлено у лікарню.

Окрім цього, близько 11:00 російські війська обстріляли село Вірівки у Тягинській громаді Херсонської області.

Внаслідок ворожого удару у населеному пункті було пошкоджено з десяток житлових будинків, а 17-річна дівчина отримала поранення.

Її госпіталізували у стані середньої тяжкості з мінно-вибуховою травмою та пораненням ноги.

У прокуратурі повідомили, що проводять заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. Бериславська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупаційні війська РФ протягом доби 17 серпня 48 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.