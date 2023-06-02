На Херсонщині окупанти виселятимуть з домівок і депортуватимуть українців, які не прийняли російське громадянство - Генштаб

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення. Окупаційна влада визначила 1 вересня кінцевим терміном отримання паспорта громадянина РФ з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Усім українцям, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують припиненням постачання електроенергії, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних осель.

Окрім цього, місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове повторне підписання нових договорів на електропостачання тільки при наявності російського паспорта.

Схожа ситуація спостерігається на окупованому Кримському півострові. Російська влада репресує українців, які не мають громадянства РФ. У Ялті росіяни почали відбирати житло в тих, хто ще не отримав російський паспорт.

Що стосується ситуації на фронті, то росіяни не полишають спроб окупувати Луганську та Донецьку області. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 25 ворожих атак.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби російські війська завдали авіаційних ударів в районах Хромове, Біла Гора, Олександро-Шультине Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждала низка населених пунктів.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та біля Куземівки на Луганщині.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.