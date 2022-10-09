На Херсонщині окупанти з літака обстріляли автоколону цивільних

В Херсонській області російські військові з літака обстріляли колону автомобілів мирних українських громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Стало відомо, що 7 жовтня близько 8 ранку російські військові із літака обстріляли автоколону з мирних громадян на Херсонщині. Люди стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту", - написав Лубінець на своєму телеграм-каналі.

Він додав, що за фактом обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими РФ законів та звичаїв війни.

Крім цього омбудсмен опублікував данні згідно з якими за 8 жовтня внаслідок російської збройної агресії загинуло 20 осіб та поранено 68.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня російські військові обстріляли Запоріжжя. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. Секретар запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що внаслідок обстрілів загинуло 17 осіб.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Запоріжжя та назвав ці дії російських окупантів "абсолютною підлістю" та "абсолютним злом".