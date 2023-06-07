На Херсонщині окупанти заважають евакуйовувати людей, обстрілюючи житлові квартали

На Херсонщині триває евакуація населення, ситуація контрольована. Станом на 13 годину вже було евакуйовано 1700 людей.

Про це повідомив очільник області Олександ Прокудін.

Він розповів, що окупанти продовжують обстріл житлових кварталів наражаючи на смертельну небезпеку людей які рятують і рятуються від великої води. Окрім цього держава-терорист не зупиняється і продовжує терор.

Так сьогодні зранку була здійснена хакерська атака на програмне забезпечення гарячої лінії облдержадміністрації. За цим телефоном люди дзвонили аби отримати консультацію або попросити про евакуацію. Лише за вчора оператори отримали 528 дзвінків їх кількість наразі не зменшується.

Прокудін попередив про можливі збої і наголосив, що якщо не працює лінія ХОДА, людям варто телефонувати на службу порятунку.

"Ми продовжуємо працювати, допомога надається безперервно і цілодобово. Фахівці оперативно відновила роботу гарячої лінії на зараз зараз вона працює в звичайному режимі", - додав він.

Станом на 7 червня вже є три звернення в поліцію щодо зниклих безвісти в зоні технологічної катастрофи на Херсонщині.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.

Інтенсивність підтоплень у Херсонській області зменшується, проте через значні руйнування дамби Каховської ГЕС вода ще прибуватиме. Станом на ранок 7 червня затопило 1852 будинки на правобережній Херсонщині.