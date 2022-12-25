На Херсонщині під час розмінування загинуло троє рятувальників

24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирщини.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС Житомирської області.

Як зазначається, на місці підриву загинули: Сергій Курінний - прапорщик служби цивільного захисту, водій-сапер групи піротехнічних робіт та Дмитро Краснощоков - молодший сержант служби цивільного захисту, водій автотранспортного відділення.

Дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту Олексій Сич.

Усі троє самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини.

"Глибоко співчуваємо сім'ям, рідним та близьким наших бойових друзів... Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра. Увесь багатотисячний колектив Служби порятунку схиляє у скорботі голови перед Героями. Вони назавжди залишаться у нашій пам’яті патріотами своєї країни та справжніми професіоналами своєї справи. Спочивайте з миром, наші Герої! Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі!", - йдеться у повідомленні.

Прощання із загиблими та поховання орієнтовно відбудуться 27 грудня у Житомирі, про що буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, троє піротехніків ДСНС загинули 12 грудня під час проведення робіт з розмінування у Костянтинівці Донецької області.

Також 7 грудня під час проведення стабілізаційних заходів у Херсонській області загинули, підірвавшись на каскаді ворожих мін, начальник Головного управління поліції в Черкаській області Михайло Куратченко та троє його колег. Куратченку президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України.