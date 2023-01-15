На Херсонщині підірвалися на міні двоє людей

15 січня облизу Великої Олександрівки Херсонської області на міні, залишеній російськими окупантами, підірвалися люди.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, два чоловіки, 53 та 35 років, перевіряли свої поля та натрапили на ворожу міну. Через отримані поранення обидва загинули на місці події.

Очільник області зауважив, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою.

Він вкотре закликав містян утриматися від відвідин полів, лісосмуг та інших місць, які ще не обстежили сапери.

"Якщо ви натрапили на вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його. Повідомте про таку знахідку правоохоронців або рятувальників", - зауважив Янушевич.

Нагадаємо, 3 січня двоє людей підірвалися на полишеній ворогами вибухівці у Бериславському районі на Херсонщині.

Як повідомлялося, 24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирщини.