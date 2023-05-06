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Події
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На Херсонщині піротехніки ДСНС потрапили під обстріл: є загиблі та поранені

Фото: пресслужба ДСНС
Фото: пресслужба ДСНС

У суботу, 6 травня, піротехніки під час виконання завдань з розмінування потрапили під ворожий обстріл у Херсонській області.

Про це повідомив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій  Сергій Крук.

"Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, -  отримали поранення та наразі госпіталізовані", - зазначив він.

Також внаслідок обстрілу знищена техніка ДСНС.

Керівник ДСНС висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 5 травня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Автор:
Ніна Комащенко