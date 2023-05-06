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На Херсонщині піротехніки ДСНС потрапили під обстріл: є загиблі та поранені
У суботу, 6 травня, піротехніки під час виконання завдань з розмінування потрапили під ворожий обстріл у Херсонській області.
Про це повідомив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
"Шестеро наших спеціалістів загинули. Ще двоє, з них одна жінка фельдшер, - отримали поранення та наразі госпіталізовані", - зазначив він.
Також внаслідок обстрілу знищена техніка ДСНС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Керівник ДСНС висловив співчуття рідним та близьким загиблих.
Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 5 травня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.