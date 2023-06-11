На Херсонщині площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі

Станом на 11 червня у Херсонській області площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій зменшилася майже вдвічі і тепер становить близько 77,78 км кв.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Згідно з повідомленням, вода поступово відступає з Херсонщини і на даний час площа затоплених територій зменшилася з 139 до 77,78 кілометра квадратних. Рівень затоплення складає 4,07 метра.

Протягом 10 червня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львове та Ольгівки.

На правому березі підтопленими все ще залишаються 3821 житловий будинок у 32 населених пунктках. На територіях, які знаходяться під контролем окупантів, наразі підтоплено 14 населених пунктів.

Повідомляється, що шляхи між селами також осушуються. Проте багатьма з них користуватися ще не можливо.

Нагадаємо, станом на вечір 9 червня на правому березі Херсонщини були затопленими 35 населених пунктів та 3763 будинки.