На Херсонщині рашисти обстріляли людей, які стояли в черзі за гуманітаркою (ФОТО)

Російські окупаційні війська 2 березня обстріляли людей, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою у Херсонській області, є травмовані.

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Про це повідомляє пресслужба Офіс генерального прокурора.

"У Бериславському районі, за попередніми даними, армія РФ нанесла удар дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи", - йдеться у повдомленні.

Наразі відомо про 9 травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 1 березня ворог 87 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російські обстріли 11 осіб дістали поранення, серед них – однорічний малюк.