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Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

На Херсонщині російські окупанти вбили чоловіка

обстріл
Російські військові обстріляли селище Козацьке

21 травня близько 12:00 російські військові з артилерії прицільно обстріляли селище Козацьке у Новокаховській громаді. 

Внаслідок обстрілу 55-річний чоловік отримав травми несумісні з життям, повідомляє очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

За інформацією Херсонської обласної прокуратури внаслідок обстрілу було пошкоджено будинки і господарські споруди. На місці обстрілу працюють правоохоронці.

Інформація про інших потерпілих уточнюються. 

Нагадаємо, протягом доби 20 травня, армія країни-агресора 63 рази відкривала вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули та ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, окупаційні війська протягом доби 17 травня 90 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію троє людей загинули,  восьмеро дістали поранення.

Автор:
Тетяна Гойденко