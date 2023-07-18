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Війна Війна
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Події
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На Херсонщині росіяни били по житлових кварталах: є поранені

Херсонська область. Фото: Wikimapia
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Росія продовжує вести загарбницьку війну і вбивати мирне населення України. Протягом доби 17 липня росіяни 95 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 517 снарядів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти били з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та  БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 79 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, протягом доби 16 липня росіяни 89 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 373 снаряди. Тоді через російську агресію одна людина загинула, ще 9 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Автор:
Ніна Комащенко