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На Херсонщині росіяни били по житлових кварталах: є поранені
Росія продовжує вести загарбницьку війну і вбивати мирне населення України. Протягом доби 17 липня росіяни 95 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 517 снарядів.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, окупанти били з мінометів, артилерії, "Градів", авіації, та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 79 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.
Нагадаємо, протягом доби 16 липня росіяни 89 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 373 снаряди. Тоді через російську агресію одна людина загинула, ще 9 дістали поранення, серед них двоє дітей.