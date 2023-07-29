АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

На Херсонщині росіяни били по житлових кварталах та зерновому терміналу: є поранені

херсон, обстріли
Наслідки одного з обстрілів Херсонської області у липні. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Росія продовжує вести загарбницьку війну і вбивати мирне населення України. Протягом доби 28 липня росіяни 29 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 126 снарядів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти били з мінометів, артилерії, танків, авіації та завдали удару безпілотниками. 

По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

Так, російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області, а також по території зернового терміналу Бериславського району.

"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Зазначимо, росіяни щодня обстрілюють Херсонську область. Так, протягом доби 27 липня ворог здійснив 28 обстрілів по населеним пунктам області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.

Автор:
Ніна Комащенко