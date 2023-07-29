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На Херсонщині росіяни били по житлових кварталах та зерновому терміналу: є поранені
Росія продовжує вести загарбницьку війну і вбивати мирне населення України. Протягом доби 28 липня росіяни 29 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 126 снарядів.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, окупанти били з мінометів, артилерії, танків, авіації та завдали удару безпілотниками.
По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також по території зернового терміналу Бериславського району.
"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.
Зазначимо, росіяни щодня обстрілюють Херсонську область. Так, протягом доби 27 липня ворог здійснив 28 обстрілів по населеним пунктам області, внаслідок чого одна людина дістала поранення.