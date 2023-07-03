На Херсонщині росіяни гатили по сільгосппідприємству та житлових будинках

Російські окупаційні війська протягом доби 2 липня 85 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі сільськогосподарського підприємства та аптеку Херсонської територіальної громади", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 6 людей дістали поранення (з них 1 - дитина).

Зауважимо, 2 липня російські війська обстріляли один із житлових районів Херсона. Окупанти влучили у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу четверо містян отримали поранення.

Напередодні російські загарбники 86 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. Внаслідок обстрілів 5 людей дістали поранення.