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На Херсонщині росіяни гатили по сільгосппідприємству та житлових будинках

Через ворожі обстріли виникло 5 пожеж в житлових будинках
Через ворожі обстріли виникло 5 пожеж в житлових будинках. Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області

Російські окупаційні війська протягом доби 2 липня 85 разів відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.  Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив  85 обстрілів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 35 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі сільськогосподарського підприємства та аптеку Херсонської територіальної громади", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію 6 людей дістали поранення (з них 1 - дитина).

Зауважимо, 2 липня російські війська обстріляли один із житлових районів Херсона. Окупанти влучили у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу четверо містян отримали поранення. 

Напередодні російські загарбники 86 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 475 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів” та БПЛА. Внаслідок обстрілів 5 людей дістали поранення. 

Автор:
Світлана Манько