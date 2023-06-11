На Херсонщині росіяни розстріляли човен з цивільними, які евакуювалися: є загиблі, багато поранених

Російські загарбники вчергове довели, що вони не збираються дотримуватися жодних правил ведення війни. 11 червня російські загарбники атакувала човен з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися з лівого берега Херсонської області. Постраждали тринадцять людей.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він писав, що шестеро людей отримали поранення.

Пізніше очільник області Олександр Прокудін повідомив, що кількість поранених з 6 людей збільшилася до 10 і серед них двоє правоохоронців, а троє мирних людей загинули.

Прокудін написав, що один із загиблих - 74-річний чоловік, власним тілом прикрив жінку. Росіяни розстріляли його в спину. Від отриманих поранень він загинув, лікарі не встигли йому допомогти.

"Вони відкрили вогонь у спини цивільним. Росіяни - боягузливі терористи", - написав він.

Єрмак підкреслив, що лікарі борються за життя поранених.

Російські окупанти заважають евакуйовувати людей з підтоплених територій та тероризують місцеве населення. Лише за минулу добу 10 червня 41 раз обстріляли населені пункти Херсонської області, випустивши 247 снарядів з артилерії, мінометів, авіації, РСЗВ "Град" та безпілотників.

Нагадаємо, 8 червня під час евакуації людей, що постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, росіяни обстріляли Корабельну площу, де збиралися люди. Внаслідок обстрілу постраждало 9 осіб.