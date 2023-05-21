На Херсонщині росіяни забороняють користуватися мобільним зв’язком – Генштаб

На тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку. Вони демонтують обладнання підстанцій і ретрансляційних веж.

Окрім того, росіяни забороняють місцевим жителям виїжджати до районів зі стійким сотовим зв’язком, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

У Генштабі додають, що окупанти і далі продовжують концентрувати свої основні сили на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом останньої на даних ділянках фтонту було 24 бойові зіткнення.

На Бахмутському напрямку росіяни продовжують наступати, бої за Бахмут тривають. Окупанти також намагалися наступати у напрямку Григорівки, але успіху не мав.

В районі Мар’їнки підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника. Також безуспішним був наступ росіян і на Авдіївському напрямку.

На Сіверському та Слобожанському напрямках на деяких ділянках державного кордону діють диверсійно-розвідувальні групи ворога.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки, успіху не мав.

На Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Після опівночі 20 травня окупанти атакували Україну з північного напрямку 18-ма ударними дронами “Shahed”, які спрямували на Київщину. Їх усі вдалося збити.