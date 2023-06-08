На Херсонщині ситуація стабілізується, вода почала спадати

Станом на вечір 8 червня ситуація в підтоплених районах залишається складною, але вже починає стабілізуватися. Рівень води зберігається на відмітці 5м 55см. В порівнянні з ранком вода відійшла на 6 см.

Про це розповів очільник області Олександ Прокудін.

За його словами, на Правобережжі під водою опинилися 3426 будинків. Ситуація на Лівобережжі залишається критичною. Люди рятують одне одного власними силами, а окупанти не припиняють обстріли.

Очільник ОВА зазначив, що Херсонська область отримує допомогу з усіх куточків України та світу.

Прокудін наголосив, що російські окупанти сьогоднів "накрили" вогнем область, внаслідок чого постаждало 17 людей, в Бериславському районі одна жінка загинула.

Він нагадав, що росіяни завдали удару по Херсону саме в той час коли відбувалася евакуація. Постраждали цивільні, рятувальники, поліцейський. Загалом 9 осіб.