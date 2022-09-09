На Херсонщині солдати РФ тікають з позицій та "інтенсивно переміщуються" до Криму автобусами - Генштаб

В Генеральному штабі Збройних сил України зазначають, що у зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах і там зростає кількість дезертирів.

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"На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог, для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції, був змушений задіяти вертольоти та зброю. Крім того, через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу, ракетні війська та артилерія наземних угруповань українських військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника.

Так, вогневого ураження зазнали ще три пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються.

Також повідомляється, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 10 ударів, в ході яких знищено бойову техніку, засоби протиповітряної оборони та значну кількість живої сили в опорних пунктах на Донецькому та Південнобузькому напрямках. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили щонайменше 2 БпЛА противника.

Зазначимо, що за даними Головного управління розвідки, під час нинішнього наступу українських військових був знищений 237-й гвардійський десантно-штурмовий полк РФ, а бійці 202-го окремого мотострілецького полку втікли з позицій, залишившись без командирів та зв’язку.