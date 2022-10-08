На Херсонщині тероборона знищила спеціальний броньовик "кадирівців"

Бійці територіальної оборони знищили спеціальний броньовик З-СТС військових формувань керівника Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє Регіональне управління сил територіальної оборони “Південь”.

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"Спеціальний броньовик "кадирівців" "підсмажили" на Херсонщині. Як бачимо, перша зустріч з українськими воїнами закінчилася для автівки плачевно", - сказано в повідомленні.

Перші З-СТС були показані 9 травня 2022 року на параді у Грозному. Уже у червні Кадиров повідомив про надходження першої партії із 20 машин. У вересні з’явилася інформація, що певну кількість машин отримали також батальйони з Татарстану "Алга" та "Тимер".

Усього ж, за даними російських ЗМІ, було підписано контракт на виготовлення 400 бронемашин З-СТС.

"Секрет швидкої розробки З-СТС доволі простий: на готове шасі від серійної вантажівки "КамАЗ-5350" росіяни встановили бронекорпус з елементами від деяких інших серійних панцерників. Стверджується, що броньовик має протимінний захист і здатен витримати підрив 6 кг тротилу під днищем.", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня військові з Херсонської зенітної ракетної бригади в Миколаївській області збили іранський дрон-камікадзе "Shahed-136".