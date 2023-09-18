На Херсонщині трактор наїхав на ворожу міну

17 вересня в одному з населених пунктів Бериславського району Херсонської області, трактор, який виконував польові роботи наїхав на міну, залишену російськими окупантами.

Про це повідомляє служба ДСНС України.

Згідно з повідомленням, у кабіні транспорту знаходилося двоє людей, які внаслідок детонації міни отримали травми.

Рятувальники, які прибули на місце події першими, транспортували постраждалих до карети швидкої допомоги, проте дорогою до лікарні один чоловік помер.

"Закликаємо жителів деокупованих територій не проводити роботи та не переміщатися місцями, що неперевірені саперами", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, 17 вересня внаслідок підриву на російській міні в полі біля села Максима Горького Новорайської громади також загинув тракторист.