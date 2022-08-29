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На Херсонщині вбито колаборанта Ковальова
Також була поранена дівчина колаборанта, яка зараз знаходиться у реанімації.
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - написав Хлань.
Пізніше він додав, що смерть колаборанта підтвердили російські ЗМІ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Російські пропагандисти підтверджують смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Його тіло знайшли вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв — поки невідомо. Швайкою в шию також поранили його дівчину, яка зараз у реанімації", - пише Хлань.
Нагадаємо, що в Запорізькій області ліквідували одного з організаторів псевдореферендуму.