На Херсонщині вбито колаборанта Ковальова

Також була поранена дівчина колаборанта, яка зараз знаходиться у реанімації.

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Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"З’явилась інформація, що у Залізному Порту вбито екс-нардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого "міністра" повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили", - написав Хлань.

Пізніше він додав, що смерть колаборанта підтвердили російські ЗМІ.

"Російські пропагандисти підтверджують смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Його тіло знайшли вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв — поки невідомо. Швайкою в шию також поранили його дівчину, яка зараз у реанімації", - пише Хлань.

Нагадаємо, що в Запорізькій області ліквідували одного з організаторів псевдореферендуму.