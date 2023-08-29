На Херсонщині від вибухівки у полях за день загинули троє чоловіків, зокрема тракторист

Три людини загинули 29 серпня в Херсонській області через те, що натрапили на вибухові пристрої. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема, у полі поблизу села Садове Херсонської громади смертельні поранення отримали двоє чоловіків віком 51 та 28 років, які натрапили на російські міни.

Крім того, у полі поблизу села Новопетрівка Високопільської громади через детонацію вибухонебезпечного предмета, залишеного окупантами, загинув 43-річний тракторист.

Як повідомили в обласній прокуратурі, водій трактора, який оборював поле, отримав несумісні з життям травми близько 15:30. За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з убивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

"Памʼятайте, що мінна небезпека на Херсонщині надзвичайно висока! Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі. Не відвідуйте ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери!" - наголосив очільник області.

Нагадаємо, що лише недавно, 25 серпня, тракторист, що працював у полі, загинув біля села Широка Балка Станіславської громади Херсонської області, але не від міни, а внаслідок потрапляння під ворожий обстріл.

Зазначимо також, що напередодні біля Чернігова підірвалося на міні авто з сім'єю співробітника патрульної поліції. Він разом із дружиною загинув, але двоє малолітніх дітей вижили.