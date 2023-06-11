На Херсонщині за добу обстрілами поранено п'ять людей, на Харківщині двічі атаковано аміакопровод

Російські окупанти за минулу добу 10 червня 41 раз обстріляли населені пункти Херсонської області, випустивши 247 снарядів з артилерії, мінометів, авіації, РСЗВ "Град" та безпілотників.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Зокрема, Херсон ворог атакував сім разів, випустивши по місту 32 снаряди. Зазначається, що через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення.

В Миколаївській області за останню добу відбувся, за даними ОВА, лише обстріл Очакова о 10:20 суботи. Внаслідок нього відбулося займання на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано підрозділами обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

В Запорізькій області, за даними місцевої обладміністрації, за добу здійснено 71 ворожий удар, під вогнем опинилися 18 населених пунктів, через що додалося 19 зруйнованих цивільних об'єктів. Двоє жителів Оріхова, нагадаємо, загинули, а в Преображенці поранено літнього чоловіка.

Так, авіаудари зафіксовано по Ольгівському та Новопавлівці, з БПЛА окупанти тричі атакували Малинівку та Малі Щербаки, 10 ударів з РСЗВ було нанесено по Гуляйполю, Чарівному, Темирівці, а 56 артобстрілів здійснено по Оріхову, Гуляйполю, Степовому та навколишніх селах.

В підконтрольній Україні смузі Луганської області під постійним російським вогнем зі ствольної та реактивної артилерії та з літаків перебуває село Невське, де напередодні було знищено ще один будинок. Також в ОВА повідомляють про артобстріли Новоселівського та Білогорівка і чергову стриману ворожу атаку на останнє селище.

В свою чергу, в Харківській області минулої ночі близько 1:50 російські окупанти завдали ударів з використанням трьох БПЛА Shahed по території цивільного підприємства в Богодухівському районі, де виникла пожежа.

Крім того, як повідомили в ОВА, за добу ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі, хоча там запевняють, що витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.

В свою чергу, внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено три приватні житлові будинки та господарчі споруди, без постраждалих. У селі Курилівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу також пошкоджено будинок.

Щодо ситуації у прикордонні Сумської області в місцевій ОВА повідомляють про 10 обстрілів у ніч та зранку 11 червня: зафіксовано 169 вибухів. Зокрема, вранці по місту Середина-Буда росіяни здійснили обстріли з міномету (16 вибухів) та з АГС (40 вибухів): пошкоджено два приватні будинки. Також у громаді був обстріл з артилерії (12 вибухів): пошкоджено один приватний будинок.

Об’єкти у місті Білопілля після опівночі були атаковані групою з чотирьох ворожих БПЛА Shahed. Відбулися влучання по адмінбудівлі, приміщенню навчального закладу та виробничих приміщеннях.

Також був обстріл цієї громади з РСЗВ – сім вибухів. В свою чергу, у Ворожбянській громаді зафіксовано артобстріл з САУ (три вибухи), а у Есманьській громаді - мінометний обстріл (15 вибухів).