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Російські снаряди вбили трьох людей на Херсонщині
Зранку 16 лютого у селі Зміївка Херсонської області загинуло подружжя через ворожий обстріл. Також російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що на світанку в оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей.
"Черговий трагічний ранок на Херсонщині. Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В Херсонській ОВА підкреслили, що російські артилеристи знали куди били.
"Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини", - наголосили в ОВА.
Крім того, сьогодні російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці. Жінка мирно йшла рідним містом.
Про страшну подію розповіли працівники крамниці, що розташована поруч.
"У будівлі крамниці - жодного вцілілого скла, люди схвильовані і налякані. Коли вони вийшли з приміщення, на тротуарі побачили скривавлене тіло літньої херсонки, яка дістала смертельну травму живота. Лікарі, котрі прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти", - повідомили в ОВА.
Мешканцям багатоквартирних будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна і уламки снарядів влучали у житло.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.