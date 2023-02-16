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Російські снаряди вбили трьох людей на Херсонщині

Російські снаряди вбили трьох людей на Херсонщині

Зранку 16 лютого у селі Зміївка Херсонської області загинуло подружжя через ворожий обстріл. Також російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці. 

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що на світанку в оселю влучив ворожий снаряд, який обірвав життя двох мирних людей. 

"Черговий трагічний ранок на Херсонщині. Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – чоловік та жінка", - йдеться у повідомленні.

В Херсонській ОВА підкреслили, що російські артилеристи знали куди били.

"Це цілеспрямований удар по цивільних жителях Херсонщини", - наголосили в ОВА. 

Крім того, сьогодні російський снаряд вбив 70-річну мешканку Херсона просто серед вулиці. Жінка мирно йшла рідним містом.

Про страшну подію розповіли працівники крамниці, що розташована поруч.

"У будівлі крамниці - жодного вцілілого скла, люди схвильовані і налякані. Коли вони вийшли з приміщення, на тротуарі побачили скривавлене тіло літньої херсонки, яка дістала смертельну травму живота. Лікарі, котрі прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти", - повідомили в ОВА.

Мешканцям багатоквартирних будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна і уламки снарядів влучали у житло.

Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 3 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Автор:
Світлана Манько