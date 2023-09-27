На Херсонщині загинув через підрив на міні ще один тракторист

Водій трактора, який працював на полі, підірвався 27 вересня на залишеній росіїськими військами міні біля села Новоберислав Бериславської громади Херсонської області.

Про це повідомляють обласна військова адміністрація та прокуратура. Відомо, що вибух стався близько 11:00. 61-річний чоловік від отриманих поранень загинув. Фото з місця події не наводяться.

Також повідомляється, що ввечері 26 вересня у посадці поблизу села Благодатівка Калинівської громади місцевий мешканець наступив на вибухонебезпечний предмет, який здетонував. З вогнепальними осколковими пораненнями та травматичною ампутацією стопи чоловіка було госпіталізовано.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато розслідування у провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (частини 2 та 1 статті 438 Кримінального кодексу).

"Нагадуємо мешканцям деокупованих територій, що мінна небезпека на Херсонщині залишається на високому рівні. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі", - вчергове наголошують в прокуратурі.

Нагадаємо, що 17 вересня інший тракторист загинув внаслідок підриву на російській міні в полі біля села Максима Горького Новорайської громади того ж Бериславського району.

29 серпня відразу три людини загинули в Херсонській області через те, що натрапили на вибухові пристрої. Зокрема, на російські міни натрапили у полі поблизу села Садове Херсонської громади двоє чоловіків, а біля села Новопетрівка Високопільської громади загинув ще один тракторист.