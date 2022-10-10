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На Херсонщині ЗСУ збили російський "Су-25"
10 жовтня бійці підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади збили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє прес-служба Повітряного командування “Південь”.
"10 жовтня, близько 14.30 години, на Херсонщині, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25. Слава Україні! Смерть ворогам!", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 89 травмованих через обстріли.
Разом з тим, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім попередив про можливість нових ракетних обстрілів України з боку російських військових увечері 10 жовтня.Підписуйтесь на наш Telegram канал