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Війна Війна
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Події
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На Херсонщині ЗСУ збили російський Су-25

На Херсонщині ЗСУ збили російський Су-25

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України збили російський штурмовик Су-25 в Херсонській області. Про це повідомляє прес-служба оперативного командування “Південь”.

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"07 листопада, близько 09:30 години, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - сказано в повідомленні.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення по 7 листопада було ліквідовано 277 російських літаків.

Нагадаємо, за добу 6 листопада бійці Збройних сил України ліквідували 530 окупантів. Таким чином втрати особового складу російської армії з початку повномасштабного вторгнення 24 листопада по 7 листопада складають 76 640 осіб

Автор:
Степан Крьока