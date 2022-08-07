На ЗАЕС через російські обстріли пошкоджено датчики сховища відпрацьованого ядерного палива - "Енергоатом"

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявляє, що ввечері 6 серпня російські війська вкотре здійснили ракетні обстріли майданчику Запорізької атомної електростанції та міста Енергодар. Про це йдеться у повідомленні у її Telegram-каналі.

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"Вони влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива!" - сказано в ньому.

За даними НАЕК, через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП, через що вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.

Крім цього, через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено близько 800 квадратних метрів віконних поверхонь в різних будівлях станції.

"Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС, він був доправлений у міську лікарню. Всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного "Росатома" заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки", - повідомляє "Енергоатом".

Також заявлено, що російські військові стріляли і поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору Енергодара.

"Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи. Тому вкотре наголошуємо на необхідності термінового виведення озброєних військових РФ із території ЗАЕС та встановлення в її районі демілітаризованої зони!" - закликають у держкомпанії.

Нагадаємо, що 5 серпня "Енергоатом" заявив спочатку про обстріл окупантами в Енергодарі, що вівся в бік ЗАЕС і через який було пошкоджено високовольтну лінію між ЗАЕС та Запорізькою ТЕС, а згодом про новий обстріл, що прийшовся прямо по майданчику станції, біля одного з енергоблоків: повідомлялося, що серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус.

В свою чергу, як мер міста-супутника ЗАЕС Дмитро Орлов, так і сама держкомпанія також заявили про обстріл, і також російською стороною, з боку АЕС в сторону міста. Зазначалося, що в Енергодарі знеструмлені майже всі мікрорайони, а також немає води.

Президент Володимир Зеленський в свою чергу заявив, що обстріли території ЗАЕС 5 серпня є аргументом на користь введення міжнародних санкцій проти "Росатому" та російської атомної галузі загалом. При цьому він додав, що "будь-які обстріли цього об'єкта – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору".

Вже 7 серпня президент повідомив у своєму Twitter, що поспілкувався з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, "розповівши про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС" і закликавши до запровадження санкцій проти російської атомної галузі та ядерного палива.

У відповідь на заяви про обстріли на ЗАЕС голова Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі знову рішуче засудив такі дії і вчергове наголосив на необхідності відрядження місії агентства на окуповану електростанцію. При цьому Необхідність доступу МАГАТЕ до ЗАЕС підкреслив і високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Однак Україна виступає категорично проти цього й взагалі дуже гостро вислювлювалася стосовно дій та заяв МАГАТЕ, звинувачуючи її, зокрема, у змові з окупантами та потуранні російській пропаганді.