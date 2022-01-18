На Закарпатье дотла сгорела деревянная церковь (ФОТО)

В селе Стужица Ставненской сельской общины Ужгородского района утром 18 января дотла сгорела деревянная Свято-Николаевская церковь, относившаяся к Украинской православной церкви.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании сооружения поступил спасателям в 5:50. На место были направлены пожарные из Перечина и Великого Березного.

В 6:55 им удалось локализировать возгорание на площади 100 квадратных метров, а в 8:10 окончательно его ликвидировать. Пламя уничтожило кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания.

Причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба устанавливают правоохранительные органы. Полиция Закарпатской области, однако, о происшествии пока не сообщает.

Напомним также, что в начале декабря прошедшего года сгорел католический костел в пригороде Львова. А в начале сентября в селе Брилевка Киевской области дотла сгорела церковь Иоанна Богослова.

Перед этим в Киеве произошел пожар в неоготическом католическом костеле Святого Николая. Представители бизнеса тогда даже вызвались собирать средства на восстановление храма.